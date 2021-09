Bollettino covid 2 settembre: 656 nuovi positivi, +4 in terapia intensiva

Sono 656 i nuovi positivi in Lombardia, 32 tra Monza e Brianza. Questi i dati del bollettino di giovedì 2 settembre diffusi nel tardo pomeriggio dal Pirellone.

I tamponi eseguiti sono 47.930, il tasso di positività è dell'1,3%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 50 i pazienti (+4 rispetto al giorno prima), mentre calano i ricoveri nei reparti non intensivi con 348 posti letto occupati in tutta la regione (-11 rispetto al giorno prima).

Purtroppo in Lombardia si continua a morire di covid: sono 4 le persone morte nelle ultime 24 ore, facendo lievitare il numero complessivo di decessi con covid a 33.927 dall'inizio della pandemia.