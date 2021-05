Bollettino covid: 2.151 nuovi positivi in Lombardia, 174 a Monza e Brianza. Morti 35

Il bollettino di giovedì 6 maggio rileva che sono 2.151 i nuovi positivi (di cui 103 debolmente positivi) individuati in Lombardia, a fronte di 54.722 tamponi. A Monza e Brianza sono 174 i nuovi positivi.

Nella provincia di Milano sono 622 i nuovi casi, di cui 232 nella capoluogo meneghino. I guariti-dimessi complessivi sono 732.612 (1.352 in più), di cui 3.567 dimessi e 729.045 guariti. I pazienti covid ricoverati nelle terapie intensive della Lombardia sono 513 (sei in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati sono 3.072 (116 in meno rispetto a ieri).

Purtroppo non si ferma il numero di persone che muoiono a causa del coronavirus: nella giornata di oggi i decessi sono stati 35, facendo salire il numero dei lombardi morti a 33.081