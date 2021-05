Bollettino covid: in Lombardia 711 contagi e 9 morti

Il bollettino covid quotidiano diramato dal Ministero della Salute nel tardo pomeriggio di domenica 23 maggio rileva in Lombardia 711 nuove persone positive al Covid (sabato 22 maggio erano 828), a Monza e provincia sono 64.

Sono stati effettuati 32.977 tamponi, con il tasso di positività in crescita al 2.1% (ieri sabato 22 maggio era 1.7%). Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (- 4), sia negli altri reparti (-86).

Le persone morte con covid in Lombardia oggi sono 9 per un totale complessivo di 33.471 morti in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria