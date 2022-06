Bollettino covid, crescono i contagi: +12mila in Lombardia in un giorno

Il tasso di positività scende (passando da 29,7% di ieri a 25,9% di oggi), ma aumento i ricoveri. Sono 58 in più le persone contagiate dal covid che oggi occupano i letti negli ospedali lombardi. Questo quanto emerso dal consueto bollettino diramato nel tardo pomeriggio dal Pirellone e che fotografa la situazione dei contagi in Lombardia.

A seguito di 46.621 tamponi eseguiti sono 12.082 le persone che nella nostra regione sono risultate positive al covid nelle ultime 24 ore, di cui 1.131 nella provincia di Monza e Brianza. I posti letto occupati da pazienti covid sono 933 (+3 pazienti in terapia intensiva e +55 pazienti nei reparti ordinari). Sono 13 le persone contagiate che in Lombardia sono morte nelle ultime 24 ore facendo salire il numero dei decessi a 40.829 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I nuovi casi per provincia: Milano: 4.359 di cui 1.753 a Milano città; Bergamo: 921; Brescia: 1.344; Como: 626; Cremona: 329; Lecco: 408; Lodi: 224; Mantova: 481; Monza e Brianza: 1.131; Pavia: 738; Sondrio: 176; Varese: 974.

La situazione all'ospedale San Gerardo è sotto controllo. Sono 44 i pazienti ricoverati con il covid (di cui solo 1 in terapia intensiva). "I numeri stanno di nuovo salendo vista la diffusione di Omicron 5 ma al momento tutto ciò ha solo un modesto effetto sulle ospedalizzazioni - precisa il professor Paolo Bonfanti, responsabile del reparto di malattie infettive del nosocomio monzese -. Questo grazie all'efficacia dei vaccini. Giusto quindi un certo allentamento delle misure per abituarsi a una "nuova normalità", convivendo con il virus. Bisogna essere consapevoli però che l'epidemia non è finita e che le persone fragili corrono dei rischi: quindi è necessario che i cittadini, soprattutto quelli che convivono con anziani e fragili, siano consapevoli di questo e continuino ad usare la mascherina nei posti affollati, soprattutto negli ambienti chiusi".