Bollettino covid, 823 casi e 4 morti in Lombardia

A fronte di 94.445 tamponi effettuati i nuovi casi positivi accertati in Lombardia sabato 6 novembre sono 823 con un tasso di positività che si attesta allo 0,8%.

Scendi di una unità il dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva, con 47 posti letto ancora occupati mentre sono 4 in meno i pazienti covid positivi in ospedale con un totale di 332 persone ancora nelle strutture sanitarie della Lombardia.

Quattro le persone morte nelle ultime ventiquattro ore che portano il totale dei decessi a 34.198 vittime da inizio pandemia.