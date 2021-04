Bollettino covid Monza e Lombardia di Pasqua: 3.003 positivi, terapie intensive +2

Nelle ultime 24 ore sono stati trovati 3.003 nuovi positivi su 41.537 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati è positivi è quindi del 7,2%, stando ai dati diffusi dalla protezione civile e dal ministero della salute.

A Milano nelle ultime 24 ore sono 751 i nuovi positivi, a Monza 295.

Nell'ultima giornata i ricoveri in terapia intensiva sono saliti di 2 unità: attualmente sono 864 le persone ricoverate. I posti letto occupati nei reparti ordinari - che adesso curano 6.622 persone - sono invece in calo di 38. I guariti delle ultime 24 ore sono 3.090. Sono 74, invece, i morti dell'ultima giornata, con il tragico bilancio da inizio epidemia che è arrivato alla quota spaventosa di 31.130 vittime.

La Pasqua in zona rossa

Dal 15 marzo scorso, ormai, la Lombardia è in zona rossa e resterà di sicuro nella fascia di rischio epidemico più alto fino almeno al prossimo 11 aprile. Da quel momento, poi, si potrebbe aprire qualche spiraglio di arancione, sperando che gli ospedali nel frattempo si siano svuotati.

Per oggi, domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, tutta la regione sarà invece in zona rossa come il resto d'Italia per decisione del governo Draghi, che ha imposto a tutta la Penisola restrizioni e divieti rigidi per non rischiare un'impennata nei contagi.