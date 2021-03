Bollettino covid giovedì 11 marzo Monza e Lombardia

I dati relativi ai nuovi casi accertati in Lombardia aggiornati a giovedì 11 marzo verranno resi noti nel tardo pomeriggio con il consueto bollettino di Regione Lombardia. Intanto a Monza e Brianza continuano ad aumentare i pazienti contagiati che necessitano di cure ospedaliere e le strutture sanitarie si stanno preparando per la gestione della nuova emergenza.

L’ospedale San Gerardo di Monza diventa hub di riferimento per la gestione dei pazienti più complessi, per poi indirizzare i pazienti ordinari sugli hub dei presidi monzesi della clinica Zucchi e del Policlinico.

“Stiamo già attuando il piano per fare fronte alla terza ondata – spiegano dal nosocomio monzese di via Pergolesi - Il piano prevede 6 livelli di intensità successiva e, ad oggi, siamo al 5 livello. La tenuta del sistema passa dall’efficacia del modello di trasferimento dei pazienti tra ospedali”.

Il bollettino ospedaliero di giovedì 11 marzo

Il bollettino di giovedì 11 marzo che viene diffuso dagli ospedali di Monza e Brianza presenta, come nei giorni scorsi, un trend in costante crescita. Con un continuo flusso giornaliero di pazienti che accedono al Pronto soccorso (una trentina al San Gerardo di cui circa venti ricoverati).

All’ospedale San Gerardo sono 208 i pazienti covid ricoverati di cui 27 in Terapia Intensiva (sono 40 i posti di Terapia Intensiva disponibili); il Policlinico torna a riempirsi con 81 pazienti ricoverati di cui 9 in Terapia Intensiva. Alla Asst Vimercate sono 229 i pazienti covid ricoverati: 134 a Vimercate di cui 8 in Terapia Intensiva; 65 a Desio di cui 5 in Terapia Intensiva e 30 a Carate. Sono 6 i pazienti covid in Pronto soccorso in attesa di essere ricoverati.