Bollettino covid 16 giugno: 256 nuovi contagi, 5 i morti

Sono 256 le persone che in Lombardia sono risultate positive al covid, 21 nella provincia di Monza e Brianza. I dati sono stati diramati dal Ministero della Salute mercoledì 16 giugno, nel consueto bollettino del tardo pomeriggio. Il giorno prima i nuovi contagiati in Lombardia erano 182. I tamponi effettuati in Regione sono stati 34.998, con un indice di positività dello 0,7%. I pazienti ricoverati negli ospedali calano ancora. Quelli nei reparti di terapia intensiva sono ora 92, ovvero otto in meno rispetto al giorno precedente. Negli altri reparti sono invece ricoverati per covid 534 pazienti, cioè 56 in meno. Si tratta come sempre di "saldi" tra entrate e uscite.

I dimessi o guariti sono stati 1.333 nelle ultime 24 ore. I positivi al momento nella Regione sono 17.244. Le persone che hanno perso la vita a causa del covid sono 5.Il numero dei decessi dall'inizio della pandemia è ora di 33.742 nella nostra Regione.