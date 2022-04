Il covid allenta ancora la presa: calano i ricoveri al San Gerardo

Dieci pazienti in meno al San Gerardo in una settimana. Continua a calare il numero di persone contagiate che necessitano il ricovero. Ad oggi, lunedì 11 aprile, sono 31 i pazienti covid (sette giorni prima erano 41) ricoverati nel nosocomio di via Pergolesi, di cui nessuno in Terapia intensiva. L'età media dei pazienti è di 72 anni. Sono 16 i pazienti in Malattie infettive, 3 in Pneumologia sub intensiva e 12 negli altri reparti. Sono 17 i pazienti con sintomatologia covid che nell'ultima settimana si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale monzese e sono stati ricoverati (1.906 quelli che complessivamente si sono presentati in Ps e 183 quelli che avevano sintomi covid). Negli ultimi sette giorni sono stati 5 i malati positivi al virus che sono morti.

“Il numero dei pazienti ricoverati all'Asst Monza è calato rispetto alla settimana precedente, anche in virtù della negativizzazione al tampone di soggetti precedentemente positivi - spiega il professor Paolo Bonfanti, direttore delle Malattie Infettive del San Gerardo -. Attualmente stiamo vivendo una situazione di stabilità, in cui il bilancio di nuovi ingressi e dimissioni è sostanzialmente in pareggio. La circolazione del virus nella popolazione, come si vede anche dai bollettini nazionali, continua ad essere elevata in relazione anche alla diffusione della variante Omicron 2 (BA.2), oramai predominante in tutta Italia, molto contagiosa ma meno pericolosa e quindi con un minore impatto sulle strutture sanitarie. La minore pericolosità non deve indurre però a pensare che la pandemia sia finita, le persone fragili e immunodepresse continuano ad essere a rischio e costituiscono la maggior parte dei ricoveri in questa fase. È un dovere di ciascuno proteggere questa popolazione più vulnerabile, continuando ad adottare - soprattutto negli ambienti chiusi - le misure di mitigazione dei contagi (mascherina, evitare sovraffollamenti e igiene delle mani)”.