Bollettino covid, 270 casi in Lombardia e 5 morti: i numeri dell'11 giugno

Sono 270 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia nella giornata di venerdì 11 giugno. I nuovi positivi emersi nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Monza e Brianza sono 23. Continuano intanto a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti. Attualmente nelle terapie intensive degli ospedali della Lombardia ci sono 122 pazienti, otto in meno in una sola giornata. Sono 660 invece i pazienti covid positivi ancora assistiti nei reparti degli ospedali lombardi, con 61 persone in meno nell'ultima giornata.

Sono stati cinque invece i decessi registrati nell'ultima giornata, con il totale delle vittime che ha raggiunto quota 33.707.