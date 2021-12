Bollettino covid, 2.576 casi e 40 morti in Lombardia

Sono 2.576 i casi positivi accertati nella giornata di lunedì 20 dicembre in Lombardia. A fronte di 56.968 tamponi effettuati, il rapporto con i casi di positività si attesta al 4,5%. A Monza e Brianza i nuovi contagi registrati sono stati 187 nelle ultime ventiquattro ore.

Tre in più rispetto a domenica i ricoveri nei reparti di terapia intensiva per un totale di 163. E' aumentato di 32 pazienti invece il numero delle persone ospedalizzate per un totale di 1.257. Nell'ultima giornata a causa del virus hanno perso la vita 40 persone con il totale dei decessi che ha raggiunto quota 34.776.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.045 di cui 514 a Milano città;

Bergamo: 148;

Brescia: 221;

Como: 67;

Cremona: 22;

Lecco: 24;

Lodi: 34;

Mantova: 105;

Monza e Brianza: 187;

Pavia: 146;

Sondrio: 66;

Varese: 343