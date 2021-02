Bollettino covid, 1.515 casi in Lombardia: a Monza e Brianza 130 nuovi contagi

Sono 1.515 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di domenica 7 febbraio a fronte di 27.624 tamponi processati. A Monza e Brianza nelle ultime ventiquattro ore sono state trovate altre 130 persone positive al covid-19.

Sono quattro in più rispetto a sabato 6 febbraio i numeri relativi ai ricoveri in terapia intensiva: attualmente nei reparti specilizzati degli ospedali lombardi ci sono 358 pazienti in terapia intensiva. Sono scesi invece i pazienti covid positivi ospedalizzati con 73 persone in meno nelle strutture sanitarie della regione. Ancora tanti i decessi, con 58 vittime nell'ultima giornata, con un totale di 27.453 morti in Lombardia dall'inizio della pandemia.