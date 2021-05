Bollettino covid, 1.287 casi in Lombardia e 23 morti: 149 positivi a Monza e Brianza

Sono 1.287 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 30.249 tamponi effettuati nella giornata di domenica 2 maggio, con un tasso di positività in crescita al 4.2% (sabato 3.6%). A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagiati è di 149.

Sono 542 i posti letto occupati in terapia, sei in più rispetto a sabato. Calano invece i ricoveri negli altri reparti nelle strutture della Lombardia con 3.290 ospedalizzati e 113 pazienti in meno nelle ultime ventiquattro ore.

Non si ferma invece la scia di morte causata dal virus. Sono 23 le persone che hanno perso la vita nell'ultima giornata con un totale complessivo di 32.945 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Ecco i dati dei contagi per provincia: sono 375 i casi nella città metropolitana di Milano, 218 a Bergamo, 203 a Brescia, 149 a Monza e Brianza, 75 a Como, 49 a Mantova, 46 a Lecco, 33 a Cremona, 36 a Sondrio, 29 a Pavia, 23 a Lodi e 13 a Varese.