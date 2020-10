Coronavirus, 307 nuovi positivi e 4 morti: a Monza e Brianza +28 casi

Sono 307 i nuovi positivi emersi nelle ultime ventiquattro ore in Lombardia. Quasi ventimila (19.842) i tamponi effettuati con un rapporto tra test effettuati e nuovi contagi pari all'1,5%. In provincia di Monza e Brianza sono 28 i nuovi casi registrati, in aumento rispetto ai dati degli scorsi giorni.

In crescita anche i ricoveri, con quattro persone in più nei reparti di terapia intensiva - per un totale di 39 - e quattro pazienti in più anche in ospedale rispetto alle cifre di giovedì (302). Altri quattro i decessi registrati a causa del virus: le vittime lombarde sono ormai 16.964 dall'inizio della pandemia.