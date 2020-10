Coronavirus, bollettino 28 ottobre: altri 7.500 contagi in un giorno in Lombardia

Sono oltre 7.500 i casi positivi registrati nell'ultima giornata in Lombardia. Nella giornata di mercoledì 28 ottobre sono stati accertati altri 7.558 casi in tutta la regione (a fronte di 41.260 tamponi). A Monza e Brianza i nuovi positivi nelle ultime ventiquattro ore ammontano a 822 persone. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 2.708 persone positive al virus arrivato dalla Cina. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile con il consueto bollettino.

Sono sempre più sotto stress i reparti di terapia intensiva dedicati ai pazienti covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 21 ricoveri; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 292 casi. Impennata di ricoveri nelle strutture sanitarie: in una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti sono aumentati di 357 unità per un totale di 3.072. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 3.364 persone affette da SarsCov2.

Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 47 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 17.357.

Fontana: didattica a distanza necessaria per contenere pandemia

"Ringraziamo i dirigenti scolastici della Lombardia per la grande collaborazione messa in campo e per l'impegno dimostrato fin dall'inizio della pandemia. Nel confronto avuto nelle scorse ore con loro abbiamo condiviso di confermare la linea assunta dalla Regione Lombardia che prevede la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie superiori. Una decisione che, giova sempre ricordarlo, è frutto del confronto quotidiano con i nostri medici e i nostri scienziati, sulla base dei dati riguardanti la diffusione del virus nella nostra regione".

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore all'Istruzione, Melania Rizzoli, commentano l'incontro avuto nelle scorse ore con il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Augusta Celada, e con i dirigenti scolastici provinciali.

"I dirigenti scolastici, che ancora una volta ringraziamo - hanno concluso Fontana e Rizzoli - hanno dimostrato di essere pronti all'ennesimo sforzo comprendendo che ci troviamo in una situazione davvero critica".