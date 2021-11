Bollettino covid 1 novembre, 186 nuovi casi e 3 morti

A fronte di 29.319 tamponi sono 186 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di lunedì 1 novembre in Lombardia. Il tasso di positività si è attestato allo 0,6% in lieve crescita rispetto alla giornata di domenica (0,5%).

Restano stabili i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva - 45 in tutto - mentre risultano sei in meno rispetto a domenica 31 ottobre i pazienti covid positivi ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della Lombardia (288). Non si ferma la scia di morte del virus e nelle ultime ventiquattro ore si contano tre nuovi decessi per un totale di 34.162 morti dall'inizio della pandemia solo in Lombardia.

Di seguito i nuovi contagi nelle singole province: 64 i nuovi positivi nella città metropolitana di Milano (20 a Milano città), 29 a Brescia, 13 a Varese, 12 a Monza e Brianza, 10 a Bergamo e Mantova, 9 a Pavia, 6 a Sondrio, 4 a Como e Cremona, 3 a Lecco e 0 a Lodi.