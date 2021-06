Bollettino covid, 102 casi in Lombardia e 3 morti

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-5) e nei reparti (-32); e a fronte di 11.699 tamponi effettuati, sono 102 i nuovi positivi (0,8%). Questo il bollettino coronavirus in Lombardia di lunedì 14 giugno, giornata in cui in due province, Lodi e Varese, non si sono registrati contagi. A Monza e Brianza invece, sono stati rilevati dieci nuovi contagi.

Nel corso delle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus in Regione sono stati 102; mentre nelle terapie intensive si contano cinque pazienti in meno e quelli negli altri reparti sono - 32, per un totale di 596 malati ricoverati negli ospedali lombardi a causa del virus. Tre, infine, le persone decedute in Lombardia e positive al covis.