Bollettino covid, 2.544 casi in Lombardia: i dati di lunedì 21 marzo

A fronte di 22.751 tamponi processati sono 2.544 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di lunedì 21 marzo. A Monza e in Brianza l'incremento di casi registrato è pari a 235. Crescono i ricoveri con 30 persone in più ospedalizzate nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 904 pazienti ricoverati mentre sono cinque in meno rispetto al dato di domenica i posti letto occupati neri reparti di terapia intensiva per un totale di 52.

Sono stati 15 i decessi registrati in un solo giorno: il totale delle vittime del covid solo in Lombardia ha raggiunto quota 39.075.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 977 di cui 556 a Milano città;

Bergamo: 124;

Brescia: 337;

Como: 156;

Cremona: 62;

Lecco: 65;

Lodi: 20;

Mantova: 68;

Monza e Brianza: 235;

Pavia: 141;

Sondrio: 25;

Varese: 198.