Bollettino covid, 140 casi e un morto: i dati di lunedì 30 agosto

A fronte di 9.522 tamponi sono 140 i nuovi positivi accertati in Lombardia nella giornata di lunedì 30 agosto con un tasso di positività dell'1,4 per cento.

In provincia di Monza e Brianza i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati sei. A Milano città i nuovi positivi sono 18, nella Città metropolitana di Milano sono 42.

Tra le altre province lombarde, si segnalano quella di Brescia con 30 nuovi positivi e quella di Bergamo con 12. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Lombardia per covid sono ora 48, tre in più rispetto a domenica. Nove in più invece le persone ricoveratenegli ospedali della Lombardia per un totale di 341 pazienti. Infine, nell'ultima giornata, una persona è deceduta a causa del covid.