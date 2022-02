Bollettino covid, 19.389 casi e 57 morti in Lombardia

A fronte di 231.218 tamponi sono 19.389 i nuovi casi positivi emersi in Lombardia nella giornata di martedì 1 febbraio. A Monza e Brianza il dato odierno relativo ai nuovi contagi è di 2.032.

Numeri altalenanti arrivano dagli ospedali: scendono i dati relativi ai posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva, con 235 persone assistite nei reparti covid ad alta specializzazione, 16 in meno in un solo giorno, e 28 nuovi ingressi di pazienti covid nei reparti ordinari. Attualmente i ricoveri nelle strutture ospedaliere della Lombardia (non in TI) sono 3.044.

Ancora vittime: sono 57 le persone che hanno perso la vita nell'ultima giornata con la lista dei decessi che ha raggiunto quota 37.241 da inizio pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 5.177 di cui 1.907 a Milano città;

Bergamo: 1.847;

Brescia: 2.967;

Como: 1.030;

Cremona: 810;

Lecco: 557;

Lodi: 374;

Mantova: 1.166;

Monza e Brianza: 2.032;

Pavia: 1.247;

Sondrio: 242;

Varese: 1.439.