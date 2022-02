Bollettino covid, 7.757 nuovi casi e 33 morti in Lombardia

A fronte di 107.798 tamponi sono 7.757 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di martedì 15 febbraio. A Monza e Brianza si sono registrati 642 nuovi contagi nelle ultime ventiquattro ore.

Sono quattro in più i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva per un totale di 166 persone assistite mentre i pazienti covid ospedalizzati nei reparti ordinari sono attualmente 1.872, 41 in meno in un solo giorno. Sono 33 le persone che hanno perso la vita a causa del virus nell'ultima giornata secondo i dati diffusi dal bollettino. Il totale dei decessi da inizio pandemia in Lombardia ha toccato quota 38.109.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.236 di cui 893 a Milano città;

Bergamo: 703;

Brescia: 1.090;

Como: 439;

Cremona: 302;

Lecco: 235;

Lodi: 131;

Mantova: 482;

Monza e Brianza: 642;

Pavia: 526;

Sondrio: 111;

Varese: 575.