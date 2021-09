Bollettino covid, 510 casi in Lombardia e un morto: i dati del 7 settembre

A fronte di 58.238 tamponi sono 510 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di martedì 7 settembre. A Monza e Brianza i nuovi positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono 39.

In calo di due posti letto il numero dei paienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva della regione, nove in più invece gli ingressi nelle strutture sanitarie nei reparti covid ordinari per un totale rispettivamento di 54 e 384 pazienti. Non si ferma la scia di morte del virus che nell'ultima giornata ha cusato ancora un decesso: in Lombardia il numero dei morti a causa del coronavirus dall'inizio della pandemia è stato di 33.937 persone.