Bollettino covid, 5.964 e 18 morti in Lombardia

A fronte di 79.372 tamponi effettuati sono 5.964 i nuovi positivi accertati nella giornata di mercoledì 16 febbraio in Lombardia. Il tasso di positività è pari a 7,5%. A Monza e in Brianza il dato dei nuovi positivi è di 549 persone contagiate nelle ultime ventiquattro ore.

Intanto diminuiscono i pazienti ricoverati nelle terapie intensive (-4) per un totale di 162 e continua a scendere anche il numero dei ricoveri nei reparti covid ordinari, con 116 persone in meno in un solo giorno. Le persone positive al covid ancora ospedalizzate sono 1.756. Sono 18 i decessi registrati nell'ultima giornata, con la lista dei decessi che solo in Lombardia da inizio pandemia ha toccato quota 38.127.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.885 di cui 796 a Milano città;

Bergamo: 525;

Brescia: 714;

Como: 308;

Cremona: 219;

Lecco: 176;

Lodi: 147;

Mantova: 316;

Monza e Brianza: 549;

Pavia: 366;

Sondrio: 66;

Varese: 489