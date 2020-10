Bollettino coronavirus: in Lombardia in un giorno decuplicano ricoveri e terapie intensive

Ancora quasi 5mila nuovi casi di coronavirus, ben 51 morti e boom di ricoveri nelle terapie intensive e negli altri reparti, con +213 pazienti in rianimazione (venerdì erano +29) e +2153 nei reparti covid (venerdì +140) in un solo giorno. Questa la situazione coronavirus in Lombardia al 24 ottobre, quando a fronte di 32.749 tamponi effettuati i nuovi contagi sono 4.956, di cui +625 a Monza e Brianza.

Fontana procede su 'chiusura' degli istituti superiori e professionali

Nonostante le molte critiche, anche da parte degli stessi insegnanti e studenti, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana tira dritto sull'applicazione della didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori e professionale, come misura per contrastare l'aumento dei contagi.

"Mi assumo personalmente la responsabilità della decisione", ha dichiarato il governatore dopo l'ordinanza dello scorso mercoledì che oltre al coprifuoco e alla chiusura di centri commerciali e negozi nel week-end prevedeva anche le lezioni online per gli istituti superiori e professionali lombardi.

È dunque rimasta inascoltata la richiesta dei sindaci delle 12 città capoluogo lombarde, che con Mauro Guerra, presidente regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), avevano proposto di proseguire l'attività didattica, facendo il 50% delle lezioni a distanza. A dirsi contrario all'ordinanza di Fontana era stato anche il primo cittadino di Milano, Beppe Sala.