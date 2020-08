Bollettino coronavirus Monza Brianza e Lombardia

Un aumento lieve di contagi, altri sei decessi associati al covid, un nuovo ingresso in terapia intensiva e un calo di ricoveri negli altri reparti. Questo il quadro coronavirus in Lombardia al 21 agosto.

In Lombardia 206mila test sierologici gratis

Inizia lunedì 24 agosto la campagna di test sierologici gratuiti in Lombardia. Come annunciato dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, a poterne beneficiare saranno 206mila insegnanti e operatori.

"Parte lunedì 24 agosto il programma di test sierologici su base volontaria per tutto il personale scolastico, docente e non docente, della Lombardia - spiega Gallera -. Si tratta di 206.687 persone. In poche ore, 9.827 operatori hanno già prenotato il test, la metà dei quali attraverso l'app 'Salutile'".

L'iniziativa, a carattere nazionale, ha l'obiettivo di individuare gli anticorpi specifici al virus Sars-CoV-2 sul personale scolastico delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado. Lo screening gratuito è dunque rivolto a chi opera nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e e negli istituti di formazione professionale.