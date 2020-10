Bollettino coronavirus 6 ottobre, 350 positivi in Lombardia: a Monza e Brianza 34 casi

Oltre 16mila tamponi, 350 nuovi positivi in Lombardia e nessun decesso. Questi, in sintesi, i numeri diffusi con il bollettino quotidiano della Regione in merito all'evoluzione dell'emergenza sanitaria sul territorio. A Monza e Brianza, dopo l'impennata dei contagi registrata nella giornata di lunedì 5 ottobre che aveva sfiorato quota 100 in provincia, il numero dei nuovi contagi accertati nelle ultime ventiquattro ore è di 34. Dei 350 nuovi positivi 27 soggetti risultano 'debolmente positivi' e 4 contagi casi sono stati identificati a seguito di test sierologico.

Mentre si registra un incremento di 15 ricoveri negli ospedali della Lombardia c'è una persona in meno nelle terapie intensive, per un totale di 40 ricoveri. Tra lunedì e martedì invece non si sono registrati nuovi decessi a causa del covid-19.