Coronavirus, 119 nuovi positivi in Lombardia (e 2 morti): +12 a Monza e Brianza

Quasi 8mila tamponi e 119 nuovi positivi. Questi i numeri del bollettino quotidiano diffuso da Regione Lombardia relativo all'evoluzione dell'emergenza sanitaria sul territorio. Sono stati effettuati 7.933 tamponi con 119 persone positive di cui 11 'debolmente positivi' e 2 contagi riscontrati a seguito di test sierologico. Dodici i nuovi casi accertati in provincia di Monza e Brianza.

Resta invece invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva (31 persone) mentre sono quattro in più rispetto a domenica le persone ancora ospedalizzate con 306 ricoveri. Continua a crescere purtoppo la lista dei decessi, con due nuove vittime del virus: dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono state 16.948 le persone che hanno perso la vita a causa del covid in Lombardia.