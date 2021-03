Bollettino covid mercoledì 10 marzo Monza Brianza e Lombardia

I dati con i numeri relativi all'andamento dell'epidemia in Lombardia e a Monza e Brianza verranno resi noti nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 marzo, con il consueto bollettino.

Intanto ecco i dati relativi all'andamento dei ricoveri negli ospedali di Monza e Brianza. I numeri confermano l’andamento, con un continuo ricambio tra pazienti dimessi e nuovi contagiati.

L’ospedale San Gerardo di Monza ha come ieri, martedì 9 marzo, 212 pazienti covid di cui 28 in Terapia Intesiva (2 in più rispetto al giorno prima). Ma dal nosocomio di via Pergolesi precisano che quei 212 non sono gli stessi pazienti di 24 ore prima, ma un saldo tra dimessi e nuovi ricoverati.

Al Policlinico di Monza ci sono 74 pazienti covid di cui 8 in Terapia Intensiva (il giorno prima erano 83 i degenti di cui 8 in Terapia Intensiva).

Numeri in salita all’Asst Brianza dove attualmente sono ricoverati 229 pazienti covid (il giorno prima erano 207) e alle 13 risultano 7 pazienti contagiati in Pronto soccorso in attesa di essere ricoverati. I pazienti ricoverati a Vimercate sono 131 di cui 7 in Terapia Intensiva (30 con necessità di assistenza respiratoria e 34 con il casco Cpap); a Desio sono 68 di cui 5 in Terapia Intensiva (42 con assistenza respiratoria e 12 con Cpap); a Carate 30 (di cui 10 con assistenza respiratoria).