Bollettino covid, 39.683 casi e 52 morti in Lombardia

A fronte di 237.324 sono 39.683 i nuovi positivi accertati in Lombardia nella giornata di giovedì 13 gennaio. A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi è 3.242.

Nei reparti di terapia intensiva degli ospedali lombardi ci sono 257 pazienti, 4 in più rispetto al dato di mercoledì 12 gennaio. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.455, con 135 nuovi ingressi nelle ultime ventiquattro ore. Le persone affette da covid decedute nell'ultima giornata sono state 52, con la lista delle vittime della pandemia che in Lombardia ha raggiunto quota 35.662.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 13.192 di cui 5.159 a Milano città;

Bergamo: 3.762;

Brescia: 5.363;

Como: 2.261;

Cremona: 1.178;

Lecco: 1.202;

Lodi: 1.024;

Mantova: 1.494;

Monza e Brianza: 3.242;

Pavia: 2.020;

Sondrio: 696;

Varese: 2.972.