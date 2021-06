Bollettino covid, 83 nuovi casi in Lombardia e 4 morti

A fronte di 10.470 tamponi effettuati sono 83 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di lunedì 21 giugno in Lombardia. A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi è di sei positività. A Lecco e Sondrio, come riporta il bollettino di Regione Lombardia, non si sono registrati nuovi contagi nell'ultima giornata.

Resta invariato il numero dei pazienti nelle terapie intensive degli ospedali della Lombardia con 77 persone assistite nei reparti ad alta specializzazione. In calo invece i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie con 17 persone in meno in un solo giorno per un totale di 391 ospedalizzati.

Quattro i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 33.757 morti in Lombardia a causa del covid da inizio pandemia.