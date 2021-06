Bollettino covid, 277 casi in Lombardia e 7 morti: i numeri del 3 giugno

"Oltre alle buone notizie che giungono dalla campagna vaccinale, oggi in Lombardia registriamo due dati che dal valore simbolico rilevante: i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 200, attestandosi a 193 casi; mentre quelli negli altri 'reparti-Covid' sono meno di 1.000, precisamente 942. Bene anche l'incidenza per 100.000 abitanti, che si conferma ampiamente sotto i 50, oggi 31, avvicinando ulteriormente la Lombardia alla zona bianca".

Questo il commento del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, di fronte ai dati relativi all'andamento della pandemia in regione giovedì 3 giugno. "Non abbassiamo la guardia - prosegue Fontana - continuiamo a rispettare le regole e guardiamo con moderato ottimismo al futuro".

I dati di giovedì 3 giugno

Sono state trovate altre 277 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di giovedì 3 giugno, i casi (242 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 14.750 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 1.88 %. Tra Monza e Brianza sono state trovate altre 6 persone che hanno contratto il coronavirus. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino pomeridiano.

Nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi accessi nelle terapie intensive della regione. Adesso sono 193 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali regionali (14 in meno rispetto a ieri). In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 38 unità per un totale di 942. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 1.135 persone affette da SarsCov2 (52 in meno rispetto a mercoledì).

Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 494; in totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 780.714. Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che in una sola giornata ha ucciso altre 7 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 33.627.