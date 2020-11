Bollettino coronaviru 3 novembre Monza e Lombardia: 6.800 casi e 117 morti

Ancora 838 nuovi positivi in un solo giorno in provincia di Monza e Brianza. Non si ferma la lotta al coronavirus in Lombardia. Nella giornata di martedì 3 novembre sono stati accertati altri 6.804 casi in tutta la Regione (a fronte di 32.337 tamponi). Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 2.829 persone positive al virus, numero che tocca le 838 unità per l'area di Monza e Brianza.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 40 ricoveri di persone con gravi insufficienze respiratorie nei reparti di terapia intensiva; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 475 casi. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 334 unità per un totale di 4.740. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 5.215 persone affette da SarsCov2.

Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 117 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 17752 .

Coronavirus, la situazione nella Asst d Monza: 400 ricoveri

Sono 400 le persone contagiate da covid-19 ricoverate nelle strutture della Asst di Monza, tra l'ospedale San Gerardo e Desio. Un numero che è aumentato nelle ultime ore: dai 370 pazienti assistiti lunedì si è passati martedì mattina ai 400 casi, con 31 pazienti in terapia intensiva.

Un pressione non indifferente sugli ospedali della Asst di Monza a cui si deve aggiungere la gestione degli accessi al Pronto Soccorso. Numeri in crescita che rispecchiano la situazione relativa alla diffusione del contagio in tutta la provincia.