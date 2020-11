Bollettino coronavirus, oltre 11mila casi in Lombardia, 1.600 tra Monza e Brianza

Sono 1.638 i nuovi casi positivi accertati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Monza e Brianza, oltre 11mila invece i contagi sull'intero territorio regionale. Questi i dati diffusi con il bollettino ufficiale di Regione Lombardia nel tardo pomeriggio di sabato 7 novembre. Sono 11.489 i casi accertati in tutta la Regione (a fronte di 46.099 tamponi); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 24.92 %. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 4.520 persone positive al virus. Oltre milleseicento appunto i numeri per l'area di Monza e Brianza per cui però non è stata comunicata nessuna precisazione relativa all'aumento di positivi.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 40 ricoveri di persone con gravi insufficienze respiratorie nei reparti di terapia intensiva; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 610 casi. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 250 unità per un totale di 5.813. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 6.423 persone affette da SarsCov2.

Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 108 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 18.226.