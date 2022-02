Bollettino covid, 5.247 casi e 27 morti in Lombardia

A fronte di 63.863 tamponi effettuati sono 5.247 i nuovi positivi al covid accertati nella giornata di domenica 13 febbraio in Lombardia. Il dato dei contagi relativo alla provincia di Monza e Brianza è di 405 persone. Il tasso di positività è in leggero aumento rispetto al dato di sabato pari all'8,2% (il 12 febbraio 7,75%).

Sono tre in meno i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva per un totale di 170 e sono 114 i pazienti covid in meno in ospedale, nei reparti ordinari, rispetto a sabato per un totale di 1.934 persone ancora ospedalizzate. Nelle ultime ventiquattro ore sono state 27 le persone che hanno perso la vita a causa del covid, con la lista delle vittime che è arrivata a quota 37.999 solo in Lombardia da inizio pandemia.

A Milano i casi registrati sono stati 1.597 (di cui 647 in città), a Bergamo 457, a Brescia 679, a Como 330, a Cremona 201, a Lecco 159, a Lodi 102, a Mantova 307, a Monza e Brianza 405, a Pavia 267, a Sondrio 115 e a Varese 437.