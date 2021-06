Bollettino coronavirus, 291 casi in Lombardia e 11 morti: i dati di martedì 8 giugno

A fronte di 34.447 tamponi sono 291 i nuovi positivi accertati in Lombardia nella giornata di martedì 8 giugno. In provincia di Monza e Brianza sono 32 i nuovi casi emersi nelle ultime ventiquattro ore.

Continuano a scendere i ricoveri nelle terapie intensive: sono 22 in meno i pazienti ricoverati nei reparti ad alta specializzazione delle strutture sanitarie della Lombardia per un totale di 145. In lieve aumento invece i pazienti covid positivi ospedalizzati con un incremento di 18 ricoveri nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 817 persone assistite in ospedale.

Il virus uccide ancora: 11 i morti nell'ultima giornata con il totale delle vittime lombarde che ha raggiunto quota 33.686.