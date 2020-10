Bollettino coronavirus 5 ottobre, 251 casi in Lombardia: a Monza e Brianza +96 in un giorno

Monza e Brianza è la prima provincia in Lombardia per numero di casi positivi registrati nella giornata di martedì 5 ottobre. Sono 96 infatti i nuovi contagi accertati nelle ultime ventiquattro ore e comunicati con il bollettino diffuso da Regione Lombardia nel pomeriggio. In tutta la regione invece sono stati 251 i positivi emersi a fronte di poco più di 8mila tamponi.

Dei nuovi casi positivi 44 soggetti sono risultati 'debolmente positivi' e 1 persona è risultata contagiata a seguito di test sierologico. Due in più i ricoveri in terapia intensiva, con un totoale di 41 pazienti covid nei reparti ad alta specializzazione e 305 pazienti ospedalizzati: nove in più rispetto ai dati di domenica. Le vittime del virus nelle ultime ventiquattro ore sono state due, per un totale di 16.973 decessi dall'inizio della pandemia solo in Lombardia.