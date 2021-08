Bollettino covid, 504 nuovi positivi in Lombardia e 3 morti: nessun caso a Monza

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Stando al bollettino di oggi, venerdì 20 agosto, diffuso dal Pirellone nel pomeriggio, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi scoperti sono stati 504 a fronte di 34.547 tamponi effettuati in tutta la regione. Il rapporto tra casi testati e nuovi contagiati è quindi del 1,4%, un dato in lieve calo rispetto a giovedì. Per la giornata di oggi il bollettino segnala 0 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza.

Numeri in chiaroscuro quelli che arrivano dagli ospedali lombardi. Nelle terapie intensive al momento ci sono 41 pazienti ricoverati, uno in meno rispetto a ieri. Aumentano di cinque, invece, i posti letto occupati nei reparti ordinari, che al momento ospitano 314 persone.

Tre le vittime nelle ultime 24 ore, dato identico a quello della giornata precedente. Il tragico bilancio complessivo di morti per covid da inizio epidemia in Lombardia arriva così a 33.875.