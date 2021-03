Ospedali della Brianza: crescono i ricoveri, quasi sature le Terapie Intensive

I ricoveri aumentano, le Terapie Intensive sono quasi sature. Il contagio si diffonde e negli ospedali di Monza e Brianza la pressione aumenta.

Quello che preoccupa maggiormente sono i posti letto nelle Terapie Intensive: i pazienti covid che necessitano il ricovero non smettono di arrivare, e gli ospedali della Brianza sono in costante fase di riorganizzazione.

I dati di venerdì 5 marzo che arrivano dagli ospedali del territorio, se confrontati con quelli di una settimana fa, mostrano una netta corsa del virus.

In una settimana i ricoveri sono aumentati

Ad oggi sono ricoverati al San Gerardo 179 pazienti covid di cui 17 in Terapia Intensiva, con un tetto di 19 posti letto in Terapia Intensiva come richiesti dalla Regione Lombardia. Il 26 febbraio al San Gerardo erano 140 i pazienti covid ricoverati di cui 12 in Terapia Intensiva.

Al Policlinico di Monza ci sono 61 malati covid di cui 9 in Terapia Intensiva (settimana scorsa i degenti erano 67 di cui 5 in Terapia Intensiva).

All’Asst Brianza sono ricoverati 172 pazienti covid (sette giorni prima erano 145). A Vimercate sono 102 di cui 6 in Terapia Intensiva, a Desio sono 64 di cui 5 in Terapia Intensiva, e a Carate sono 13.

Alle 12.30 di venerdì 5 marzo sono 3 i pazienti covid in Pronto soccorso in attesa di essere ricoverati all’ospedale di Vimercate.

Nell’ultima settimana nell’ospedale di Desio sono scoppiati anche due focolai covid: uno in Ortopedia che ha coinvolto 12 pazienti su 22, e l’altro più piccolo in Neurologia con tre pazienti risultati positivi.

L'invito, dei medici e della politica, è sempre lo stesso: massima prudenza, distanziamento, utilizzo corretto delle mascherine e igienizzazione delle mani.