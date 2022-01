Bollettino covid, 26.733 casi e 57 morti in Lombardia

Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diffuso dal ministero della salute domenica 16 gennaio, i nuovi positivi in Lombardia sono 26.733 a fronte di 186.577 tamponi effettuati. A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi è 2.269. Il rapporto tra casi testati e contagi è quindi del 14,3%, in linea con il dato di ieri. Nella città metropolitana di Milano sono 8.020 i contagiati nell'ultimo giorno.

Negativi i numeri che arrivano oggi dagli ospedali. In terapia intensiva 20 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore: al momento i posti letto occupati sono 268, con un saldo di +10 rispetto a sabato. I pazienti in cura nei reparti ordinari sono invece 3.566: +63 in 24 ore.

Pesantissimo il bilancio delle vittime: nell'ultima giornata hanno perso la vita altre 57 persone. Da inizio epidemia in Lombardia i morti sono 35.911.