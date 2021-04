Bollettino covid, 2.546 casi in Lombardia e 74 morti: 222 positivi a Monza e Brianza

Sono 2.546 i nuovi positivi accertati in Lombardia sabato 17 aprile a fronte di 50.170 tamponi effettuati con il tasso di positività stabile al 5% (venerdì 5,1%). E a Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi è di 222.

Continuano a scendere, seppur di poco, i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali della Lombardia con cinque pazienti covid positivi in meno rispetto a venerdì per un totale di 723. In netta diminuzione i ricoveri con 4.901 persone ospedlaizzate, 230 in meno rispetto al 17 aprile.

Nelle ultime ventiquattro ore sono state 74 le persone che hanno perso la vita a causa del covid per un totale di 32.220 morti in regione dall'inizio della pandemia.