Bollettino coronavirus, 765 casi in Lombardia e 2 morti: i dati di sabato 18 settembre

A fronte di 74.638 tamponi effettuati sono 765 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di sabato 18 settembre in Lombardia. In provincia di Monza e Brianza il numero di contagi nelle ultime ventiquattro ore è di 83.

Attualmente sono 57 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre complessivamente (compresi quindi i ricoveri in Ti) sono 438 i pazienti covid ospedalizzati. Nel dettaglio i nuovi contagi per provincia: Milano 287, Brescia 90, Varese 54, Monza e Brianza 83, Como 36, Bergamo 58, Pavia 44, Mantova 40, Cremona 10, Lecco 17, Lodi 10, Sondrio 8.

Nell'ultima giornata a causa del virus due persone hanno perso la vita, mentre il totale delle vittime da inizio pandemia in Lombardia ha raggiunto quaota 33.981.