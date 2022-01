Bollettino covid Monza e Lombardia, 18.555 i nuovi positivi e 88 morti

Sono 18.555 i nuovi casi di covid emersi in Lombardia nella giornata di sabato 29 gennaio 2022. I tamponi effettuati in regione sono stati 167.214, per un tasso di positività al tampone in decrescita: si attesta all'11,09%. A Monza e Brianza i nuovi positivi accertati nelle ultime ventiquattro ore sono 1.294.

I ricoverati per covid in terapia intensiva negli ospedali lombardi sono ora 254, ovvero due in più rispetto al precedente dato, ma, in una settimana, sono comunque tredici in meno. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.074, quindi novantadue in meno rispetto al giorno precedente. Purtroppo, infine, sono 88 le persone decedute per covid nell'ultima giornata.