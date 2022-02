Bollettino covid, 11.136 casi e 76 morti in Lombardia

Sono 11.136 i nuovi positivi emersi nella giornata di sabato 5 febbraio in Lombardia. Il dato è emerso a fronte dell'analisi di 129.067 tamponi con un tasso di positività che si attesta così all'8,6%, poco superiore a quello di venerdì che era dell'8,4%.

Diminuiscono i numeri dei ricoveri con un calo di pazienti negli ospedali: sono 158 in meno i pazienti covid nei reparti ordinari per un totale di 2.656 persone ancora ospedalizzate ed è in calo anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: 214 ricoverati, due in meno rispetto alla giornata di venerdì.

Sono 76 le vittime del covid nelle ultime 24 ore in Lombardia, per un totale di 37.569 decessi dall'inizio della pandemia.

Per i contagi nelle province Milano è il territorio con il maggior numero di nuovi casi con 3.200 contagi, segue Brescia 1.539, Bergamo con 1.112, Monza e Brianza 851, Como con 685, Pavia con 658, Mantova con 640, Cremona con 436, Lecco 282, Lodi 225 e Sondrio 151.