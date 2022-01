Bollettino covid sabato 8 gennaio, 48.808 casi e 66 morti

Sono 48.808 i nuovi casi di positività al covid accertati in Lombardia nella giornata di sabato 8 gennaio. Il numero dei nuovi positivi è emerso analizzando 236.276 tamponi con un tasso di positività del 20% circa. Il dato a Monza è di 4.342 contagi.

Sono tre in più rispetto a venerdì 7 gennaio i pazienti covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva con un totale di 237 persone. Scendono invece di 17 unità i numeri relativi ai ricoveri covid nei reparti ordinari delle strutture sanitarie lombarde con 2.607 persone ospedalizzate. Non si ferma invece la lista dei decessi con altre 66 vittime che hanno perso la vita a causa dle virus nelle ultime ventiquattro ore. Da inizio pandemia in Lombardia il numero dei morti ha raggiunto quota 35.365.

A Milano i nuovi casi sono stati 14993, 6444 a Brescia, 3988 a Varese, 4342 a Monza, 4858 a Bergamo, 2763 a Como, 2729 a Pavia, 1928 a Mantova, 1720 a Cremona, 1585 a Lecco, 1027 a Lodi e 679 a Sondrio.