Bollettino coronavirus, 8mila positivi in Lombardia: 936 casi a Monza e Brianza

Sono 8.129 i nuovi positivi accertati nella giornata di sabato 14 novembre in Lombardia. A Monza e Brianza i nuovi casi sono stati 936. Sono stati 16 i nuovi ricoveri in terapia intensiva nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 817 pazienti gravi. Oltre trecento invece i nuovi pazienti covid positivi ospedalizzati con 7.621 persone che si trovano nelle strutture ospedaliere della Lombardia.

Alto il numero delle vittime: sono stati 158 i decessi avvenuti nell'ultima giornata solo in Lombardia.

Monza, in arrivo maggiori controlli

Più controlli delle forze dell'ordine sulle strade a Monza e Brianza per vigilare sul rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia. A confermarlo è stato il sindaco di Monza Dario Allevi che venerdì sera ha comunicato che nell'ultima riunione tenutasi con il prefetto di Monza Patrizia Palmisani si è discusso sulla possibilità di chiudere alcune zone di Monza, come già hanno fatto altri capoluoghi, per evitare assembramenti. Al momento l'ipotesi resta solo tale e le piazze e il parco così come i giardinetti continueranno a essere aperti ma il primo cittadino ha rivolto un appello ai monzesi per far leva sul loro senso di responsabilità.

"Da parte mia preferirei lasciare aperti il Parco, i giardini e le piazze della nostra città e non inasprire ulteriormente le restrizioni. Ma voi dovete aiutarmi. Ve lo chiedo ancora alla vigilia di questo weekend: rispettate sempre le distanze e indossate sempre le mascherine. Sono certo che la mia fiducia sarà ben riposta, ma nel contempo vi confermo che abbiamo rafforzato i controlli da parte delle forze dell'ordine perché è giusto che chi non rispetta le regole, anche a scapito degli altri, venga ripreso" ha detto Allevi.