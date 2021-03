Bollettino covid, 6.262 positivi in Lombardia e 89 morti: 449 nuovi casi a Monza e Brianza

Da lunedì 15 marzo la Lombardia entra in zona rossa, la fascia di rischio alto con divieti ancora più stringenti e chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (nidi compresi). Sono 6.262 i positivi al Covid in Lombardia riscontrati nelle ultime 24 ore, di cui 449 a Monza e Brianza.

Il dato, come di consueto, è stato diffuso nel pomeriggio di venerdì 12 marzo. I tamponi effettuati sono stati 60.954, per un indice di positività pari al 10,27%. Le persone ricoverate in ospedale per Covid in modo non grave sono attualmente 5.909, ovvero 191 in più rispetto al dato precedente. Quelle ricoverate in terapia intensiva sono 667, ovvero 22 in più. I deceduti nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati 89.

I ricoveri negli ospedali della Brianza

Intanto i ricoveri di pazienti covid non si fermano. Negli ospedali di Monza e Brianza sono in costante crescita il numero delle persone contagiate e che necessitano il ricovero. Il bollettino di venerdì 12 marzo conferma l’andamento che, purtroppo, ormai da settimane coinvolge anche la nostra provincia. Un aumento di contagi e di persone che hanno bisogno dell'assistenza specialistica in ospedale.

Al Policlinico di Monza sono ricoverati 92 pazienti covid di cui 7 in Terapia Intensiva. Dall’Asst Brianza i dati sono in netto aumento: 240 i pazienti ricoverati (il giorno prima erano 229) e alle ore 13 sono otto i contagiati in Pronto soccorso in attesa di ricovero. A Vimercate sono 141 di cui 8 in Terapia Intensiva; a Desio 67 di cui 5 in Terapia Intensiva; a Carate 32. Dall’ospedale San Gerardo di Monza da oggi non è verrà più fornito l’aggiornamento quotidiano dei dati. È previsto un bollettino, molto probabilmente due volte alla settimana. Fino a ieri, giovedì 11 marzo, nel nosocomio di via Pergolesi erano 208 i pazienti ricoverati e 27 quelli in Terapia Intensiva.