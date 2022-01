Bollettino covid, 33.856 casi e 115 morti in Lombardia

A fronte di 214.163 tamponi sono 33.856 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di venerdì 14 gennaio. A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi odierni è di 2.709. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 262, cinque in più rispetto al dato di giovedì. I pazienti covid ricoveri negli ospedali della Lombardia sono 3.469 con 17 nuovi ricoveri nelle ultime ventiquattro ore.

Sono stati 115 i decessi accertati in un giorno a causa del covid con 35.777 vittime solo in Lombardia da inizio pandemia.

I nuovi casi per provincia: Milano: 10.450 di cui 4.188 a Milano città; Bergamo: 2.999; Brescia: 4.473; Como: 1.998; Cremona: 1.087; Lecco: 897; Lodi: 821; Mantova: 1.433; Monza e Brianza: 2.709; Pavia: 1.855; Sondrio: 961; Varese: 2.976.

La Lombardia resta in zona gialla

La Lombardia non passerà in zona arancione. Almeno non la prossima settimana. Monza e l'intera regione restano in zona gialla. Ad anticipare la decisione che verrà ufficializzata in giornata al termine della riunione della cabina di regia di Ministero e Iss sul monitoraggio settimanale dei dati relativi all'andamento della pandemia è stato il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

"La Lombardia resta in zona gialla anche la prossima settimana" ha annunciato il presidente. "Uno dei tre parametri previsti per il passaggio di zona (quello delle terapie intensive) è ancora sotto la soglia di allarme. Stiamo assistendo da giorni a una riduzione del numero dei contagiati e questo ci fa ben sperare. La variante Omicron è nuova e ancora in fase di studio, vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni".