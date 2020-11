Bollettino coronavirus 1 novembre, 8.607 casi in Lombardia: 1.195 positivi a Monza e Brianza

A fronte di 39.658 tamponi sono stati 8.607 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia domenica 1 novembre. Tra questi 243 risultano 'debolmente positivi' e 60 casi sono emersi a seguito di test sierologico. Il dato relativo alla provincia di Monza e Brianza è di +1.195 nuovi positivi. Numeri, quelli di domenica, fondamentali per le valutazioni relative all'andamento della curtva epidemiologica per capire che strada sceglierà il governo, in vista del nuovo Dpcm. Sono stati 26 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, per un totale di 418 e 213 le persone ospedalizzate nelle ultime ventiquattro ore con un totale di 4.246 pazienti covid negli ospedali della Lombardia. Sono state invece 54 le vittime lombarde del virus nell'ultima giornata.

Fontana: "Azioni di contrasto al virus uniformi"

“La diffusione del virus è uniforme in tutto il Paese. Le differenze riguardano l’ampiezza del tracciamento che varia da regione a regione. È evidente che, una volta verificato l’impatto delle misure già adottate sulle curve del contagio, ulteriori azioni di contrasto al virus dovranno a loro volta essere uniformi. Una serie di interventi territorio per territorio, polverizzati e non omogenei, sarebbero probabilmente inefficaci e anche incomprensibili ai cittadini, che già oggi sono disorientati” ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo su Facebook spiegando “il senso della discussione di stamattina fra Regioni, Anci e Upi con il governo”.

“Le istituzioni, a partire dal governo - conclude il governatore della Lombardia - devono dare segnali coerenti, forti e credibili. Le Regioni sono, come sempre, pronte a collaborare”. Intanto si attendono le eventuali decisioni relative a un possibile inasprimento delle misure di contenimento del contagio.