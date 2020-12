Bollettino coronavirus, 3.425 casi in Lombardia: 244 a Monza e Brianza

Diminuiscono i contagi, cala la pressione negli ospedali ma sono 175 i morti registrati nelle ultime ventiquattro ore. Nella giornata di mercoledì 2 dicembre sono stati accertati altri 3.425 casi in tutta la Regione (a fronte di 36.077 tamponi); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 9.49 %. Tra Monza e la Brianza sono state trovate altre 244 persone positive al virus. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile con il consueto bollettino.

Nelle ultime 24 ore è diminuito il numero di pazienti nelle terapie intensive (-21); in tutta la Regione, complessivamente, ci sono 855 persone nelle rianimazioni con gravi insufficienze respiratorie. Il dato, tuttavia, è un 'saldo' tra i nuovi ingressi, le persone che vengono dimesse e quelle che, purtroppo, muoiono. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 120 unità per un totale di 7.222 . Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 8.077 persone affette da SarsCov2 (141 in meno rispetto a ieri).

Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 5.487 ; in totale i lombardi che sono guarite dal covid sono 26.8702. Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 175 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 22.279 .