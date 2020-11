Bollettino coronavirus, 10.634 positivi in Lombardia: 1.236 casi a Monza e Brianza

Sono 10.634 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia a fronte di 55.636 tamponi. A Monza e Brianza il numero di nuovi contagi è di 1.236. Sono più di ottocento le persone che si trovano ricoverate nei reparti di terapia intensiva delle strutture sanitarie lombarde con 19 nuovi posti letto occupati nell'ultima giornata. Sono 7.319 i ricoveri nei reparti covid con 272 pazienti in più nelle ultime ventiquattro ore. Sono 118 le vittime uccise dal virus in un solo giorno con il totale dei morti che è salito a 19.028.

Asst di Monza, 485 ricoveri covid

Tra l'ospedale San Gerardo e il presidio di Desio sono 485 i pazienti covid positivi seguiti dalla Asst di Monza. Grazie al triage Areu dell’autodromo di Monza è diminuto l'accesso di pazienti meno gravi all’ospedale ma è aumentata la pressione dei ricoverati più gravi Covid+ in Pronto Soccorso: "ad oggi stazionano pazienti in Pronto Soccorso che non trovano ricovero per mancanza di posti letto" spiega la direzione in una nota.

Dei 485 pazienti ricoverati 370 si trovano presso il San Gerardo di Monza di cui 35 in terapia intensiva; 115 presso l’ospedale di Desio di cui 11 in terapia intensiva. "Permane alta la carenza di personale assente per positività che non è compensata dalle rilevanti assunzioni effettuate dalla Direzione (60 in più delle cessazioni programmate e 111 per personale straordinario per fronteggiare l’emergenza Covid). Per questo è stata inviata da Regione al Ministero e alla Protezione civile la richiesta di rafforzamento predisposta dalla Direzione".

Vimercate e Carate, 240 ricoveri covid

Solo nella mattinata di venerdì 13 ottobre in Pronto Soccorso a Vimercate sono stati 22 i pazienti covid positivi che si sono presentati e di questi 10 risultano in attesa di ricovero. Sono 191 invece i pazienti attualmente ricoverati nel nosocomio di via Santi Cosma e Damiani di cui 7 in terapia intensiva e 65 sottoposti ad assistenza respiratoria. A Carate Brianza invece i pazienti covid positivi presenti sono 49 per un totale di 240. L'età media delle persone ricoverate è di 66-67 anni mentre è di tre anni più bassa per la terapia intensiva.

In ospedale a Vimercate resta ancora ricoverata anche Iva Zanicchi e le sue condizioni sono stabili.